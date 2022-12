नालंदा: बिहार के नालंदा से बड़ी खबर आ रही है. यहां निकाय चुनाव को लेकर मतदान के दौरान फायरिंग (Firing During Nagar Nikay Chunav In Nalanda) हुई. जिसमें एक युवक को गोली लग (Youth Shot In Nalanda) गयी. घायल युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति गंभीर होता देख डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया. ये मामला बिहार थाना क्षेत्र मीरदाद मोहल्ले के वार्ड संख्या 14 का है. मौके पर डीएम और एसपी समेत कई आलाधिकारी पहुंच चुके हैं. मामले की जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें: Patna Nagar Nigam Election : मेयर पद की उम्मीदवार सरिता नोमानी ने गड़बड़ी का लगाया आरोप

नालंदा में पोलिंग एजेंट को मारी गोली : गोली लगने से घायल युवक का नाम मो. अकीब खान पिता मो. महफूज खान है. घायल युवक प्रत्याशी का भांजा और पोलिंग एजेंट था. बूथ संख्या 5 पर यह गोलीबारी हुई. घायल को पीएमसीएच रेफर किया गया है.

बिहार शरीफ में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी: इधर, बिहार शरीफ ब्लॉक के पटेल नगर इलाके में वोटिंग के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट हो गयी. इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई. जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. जानकारी के मुताबिक मतदान केंद्र संख्या 29 पर एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के वोटरों को रोके जाने की खबर के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए. जमकर हुई रोड़ेबाजी और फायरिंग के कारण कुछ देर के लिए वोटिंग भी प्रभावित रहा.

"नालंदा नगर निगम का चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है. एक जगह पर दो पक्षों में झड़प हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मामले को शांत कराया गया है. मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनपर आगे की कार्रवाई होगी. अभी एक-एक कर सभी बूथों का जायजा लिया जा रहा है."-अशोक मिश्रा, एसपी नालंदा

हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज: हंगामा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पटेल नगर के बूथ पर लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके बाद भीड़ पीछे हटी. पुलिस ने मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है. हंगामा की जानकारी मिलते मौके पर दल बल के साथ पहुंचे डीएम और एसपी पहुंचे और मामले को शांत कराया गया. इसके बाद पुनः मतदान शुरू हो पाया. इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

वहीं वोटरों का आरोप है कि उन पर किसी खास प्रत्याशी को वोट दिलाने का दबाव बनाया जा रहा था. जिसका उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई. सूचना पर परिजन जब समझाने पहुंचे तो दोनों पक्षों की ओर से रोड़ेबाजी शुरू हो गई.