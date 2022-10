नालंदा: बिहार के नालंदा (Murder In Nalanda) में रंगदारी नहीं देने पर एक चाचा ने भतीजे की बेरहमी से पीट पीटकर की हत्या (Youth Beaten To Death In Nalanda) कर दी. इसके बाद साक्ष्य छुपाने के मकसद से शव को घर से दो किलोमीटर दूर स्थित तालाब में फेंक दिया. घटना मानपुर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव की है. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है. मृतक के परिजनों के अनुसार आरोपी चाचा पांच लाख रुपये रंगदारी मांग रहा था.

यह भी पढ़ें: बिहार में चौकीदार की गोली मारकर हत्या, अपराधी को पकड़ने के दौरान मारी गयी गोली

पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग: मृतक की पहचान बैजनाथपुर गांव निवासी चंद्रसेन प्रसाद उर्फ सोनल (18) के रूप में हुई है. मृतक के पिता शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि हमारा छोटा भाई बीमार मां के इलाज के लिए 5 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा था. जब रुपये देने से मना किया तो वह अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए चला गया. इसके बाद मृतक को उसके दोस्त मोनू के सहारे किसी से मिलाने के बहाने घर से बुला लिया और उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

"तालाब से शव बरामद होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया. जमीन से जुड़े विवाद में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौता का कारण स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा. लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी" -डॉ. मो.शिब्ली नोमानी, सदर डीएसपी

तालाब में मिला मृतक का शव: मृतक जब काफी देर बाद भी घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. काफी प्रयास करने के बाद भी वह नहीं मिला. जिसके बाद थाने में रिपोर्ट की गयी. उसके कुछ देर बाद ही शव घर से दो किलोमीटर दूर एक तालाब से बरामद हुआ. जिसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भेज दिया. पुलिस के अनुसार फिलहाल मामले की जांच चल रही है. जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.