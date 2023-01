नालंदा में प्रेमी जोड़े की शादी

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मथुरिया मोहल्ले के लोगों ने प्रेमी जोड़े की शादी (Love Marriage of Couple in Bihar Sharif) पूरे रस्मों के साथ कराई और इसके गवाह बने. उन्होंने नवदंपत्ति को सफल दांपत्य जीवन का आशीर्वाद भी दिया. बिहार शरीफ के मथुरिया मोहल्ला (Mathuria Mohalla of Bihar Sharif) निवासी पूनम कुमारी का ओडिशा के रहने वाले विश्वनाथ कुमार के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आखिरकार स्थानीय लोगों ने उनकी शादी करा दी.

देवघर में हुईं आंखें चार: प्रेम प्रसंग की शुरुआत देवघर मेला में दुकान लगाने से हुई जहां दोनों अपने परिवार के साथ पहुंचे थे. दोनों एक होटल में किराए पर 22 दिन एक साथ रहे. उसी बीच दोनों में दोस्ती हुई और फोन से बातचीत शुरू हो गई. काफी लंबे समय तक दोनों एक दूसरे को परखते हुए शादी के लिए तैयार हुए. प्रेमी की बहन की शादी मथुरिया मोहल्ले में प्रेमिका के घर के पड़ोस में हुई है. बता दें कि प्रेमिका ने प्रेमी को शादी के मकसद से बुलाया और दोनों भागने वाले थे, तभी चोरी-चुपके मिलते किसी ने देख लिया. उसके बाद इसकी भनक जैसे ही मोहल्ले वालों को मिली तो उन लोगों ने पकड़कर दोनों की शादी करवा दी.

"हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं. वह नहीं चाहते थे कि मैं इनसे शादी करूं. मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है और इसे लेकर बहुत खुश हूं."- पूनम कुमारी, प्रेमिका

शादी में शामिल नहीं हुए परिजन: स्थानीय लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ परिवार के तौर पर आशीर्वाद दिया. हालांकि इस शादी में ना तो लड़की पक्ष के लोग शामिल हुए और ना ही लड़का के पक्ष से कोई भी शादी में शरीक हुआ. लड़की ने बताया कि हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं. वह नहीं चाहते थे कि मैं इनसे शादी करूं. मैं अपनी मर्जी से यह शादी कर रही हूं और काफी खुश हूं. फिलहाल प्रेमी जोड़े इस शादी से खुश हैं और दोनों का वैवाहिक जीवन शुरू हो गया है. वहीं दोनों पक्ष की ओर से थाने में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवेदन भी दिया गया है. अब यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

"मैंने अपनी मर्जी से शादी की है. मैं इसके लिए मोहल्ले और परिवार वालों को जिम्मेदार नहीं मानता हूं. मैं शादी करके काफी खुश हूं. हमारी लव स्टोरी देवघर मेला से शुरू हुई थी."-विश्वनाथ कुमार, प्रेमी