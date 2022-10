मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लापरवाही (Negligence in Sadar Hospital) का मामला सामने आया है. यहां मरीजों के बेड पर कचरा ढुलाई (Carrying Garbage on Patients Beds in Muzaffarpur) का काम होता है. एक तरफ जहां आज भी कई सरकारी अस्पतालों में मरीज बेड के अभाव में जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की यह तस्वीर चौंकाती है. सोचिए जिस बेड का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए था, उन्हीं बेड का इस्तेमाल कचरा ढोने के लिए (use bed to carry garbage) किया जा रहा है.

कचरा ढोने का वीडियो आया सामने: मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल से मरीजों के बेड से कचरा ढोने का वीडियो सामने आया है. सदर अस्पताल में जनरल वार्ड के सामने मरीज के इलाज (Video of carrying garbage from beds) के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चक्के वाले बेड को ठेला बनाकर मेडिकल वेस्टेज ढोया जा रहा है.

सिविल सर्जन ने कही कार्रवाई की बात: मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन डॉ उमेश चंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

"अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है. इस मामले को हमलोग देख रहे हैं. जिसने भी ऐसा किया है, उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे"- डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल

