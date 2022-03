जमुई: : बिहार में नकली नोट की तस्करी (Fake Currency Smuggling In Bihar) करने वाले गैंग इन दिनों सक्रिय हैं. पुलिस नकली नोट के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद तस्कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. झाझा रेल पुलिस (Jhajha Railway Police) ने गुप्त सूचना पर नकली नोट लेकर जा रहे एक सप्लायर को झाझा स्टेशन (Fake Currency Recovered From Jhajha Station) के बाहर टिकट काउंटर के पास से गिरफ्तार (Smuggler arrested with fake currency in Jamui) किया है.

नकली नोट के साथ तस्कर गिरफ्तार: गिरफ्तार तस्कर की पहचान झारखंड के कुमारडूबी निवासी अर्जुन बासफोर के रूप में हुई है. तस्कर उपासना एक्सप्रेस ट्रेन से नकली नोट (Fake Notes Recovered From Upasana Express Train) लेकर सप्लाई करने जा रहा था. तभी झाझा रेल पुलिस ने दबोच लिया. झाझा रेल पुलिस ने बताया कि युवक नकली नोट तस्करी का कार्य पहले भी कई बार कर चुका है. यह पहले भी बंगाल , झारखंड और बिहार के कई जिलों में नकली नोट की सप्लाई कर चुका है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से 100, 200 और 500 का 2.65 लाख 400 सौ नकली नोट बरामद हुआ है.

पुलिस कर रही मामले की जांच: झाझा रेल पुलिस ने जब युवक से सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि वह फकीर मोहल्ला आसनसोल के सूरज भाई नामक युवक से नकली नोट लेता है और उसे सप्लाई करता है. वह कई बार नकली नोटों की सप्लाई कर चुका है. झाझा रेल पुलिस ने बताया कि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वह जाली नोट किसे देने आया था. इसकी पुलिस छानबीन चल की जा रही है. इधर झाझा रेल पुलिस ने गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

