मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना के तौफिर दियारा में पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए (Five Gun Factory Busted In Munger) 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है. इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार (Huge Quantity Of Weapons recovered In Munger) जब्त किया है. इस मामले में पांच हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर गठित टीम को छापेमारी अभियान के दौरान सफलता मिली है.

मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ नंद जी प्रसाद ने बताया कि अवैध अग्नेयास्त्र निर्माण के संबंध में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरक्षी अधीक्षक जेजे रेड्डी ने डीआईयू के पुलिस पदाधिकारी धनंजय दास, मुफस्सिल थाना एवं हरिनमार थानाध्यक्ष मनोज कुमार साह को शामिल कर एक टीम का गठन कर छापेमारी के निर्देश दिए. इस छापेमारी दल ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत तौफीर दियारा क्षेत्र में कार्रवाई की जिसमें पांच मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस एवं हथियार बनाने के उपकरण बरामद किया गया है.

छापेमारी में बरामद हथियारः बेस मशीन 05 पीस, देसी पिस्टल मैगजीन सहित 08 पीस, अर्धनिर्मित पिस्टल 13 पीस, कारतूस 05 पीस, ड्रिल मशीन एक पीस, पिस्टल का अर्ध निर्मित बैरल 12 पीस, पिस्टल का अर्ध निर्मित मैगजीन 10 पीस, पिस्टल का अतिरिक्त खाली मैगजीन 10 पीस, ट्रिगर 02 पीस, हैंड बेस 01 पीस, हैंड डाय छोटा बड़ा 03 पीस, रेती छोटा बड़ा 03 पीस, हथौड़ी 05 पीस, हेक्सा ब्लेड आरी समेत 08 पीस, पेचकस 04 पीस, आरी पत्ती ब्लेड 40 पीस, सैंड पेपर 04 पीस, स्प्रिंग 28 पीस, छेनी 10 पीस, लोहे का प्लेट 15 पीस, कांटी 20 पीस, ड्रिल कीट 10 पीस, फाइबर लकड़ी 10 पीस साइकिल का फ्रॉक 10 पीस, पिलास 02 पीस तथा दो मोबाइल भी बरामद किया गया.

वहीं, एसडीपीओ ने कहा कि, मिनी गन फैक्ट्री के संचालक को भी तौफिर दियारा से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार हथियार तस्कर पहले भी हथियार निर्माण में शामिल होने के कारण जेल जा चुके हैं. उन्होंने गिरफ्तार पांच तस्करों के बारे में बताया कि हरिनमार थाना क्षेत्र के रेता गांव के रहने वाले मालो साह का पुत्र कैल्लू साह, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह के रहने वाले अन्य चार हथियार निर्माता में मोहम्मद तजमुह का पुत्र शब्बीर अहमद, मोहम्मद वरीब का पुत्र मोहम्मद रिजवान, स्वर्गीय फखरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद सुलेमान तथा मोहम्मद आलमगीर का पुत्र मोहम्मद भोलू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

