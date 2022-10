मधुबनी: बिहार के मधुबनी में बड़ा हादसा हुआ है. यहां तीन बच्चे कोशी नदी के शाखा नदी में डूब (Three Children Drowned In Koshi River In Madhubani) गए. घटना भेजा थाना के बकुआ पंचायत की है. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है. मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गयी. बच्चों की डूबने की खबर मिलते ही उनके परिजनों में चीख पुकार मच गयी. घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है.

यह भी पढ़ें: बिहार के औरंगाबाद में डूबने से 4 बच्चियों समेत 5 की मौत, बचाने में गई युवक की जान

श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक मधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत में श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था. इसी कार्यक्रम में तीन बच्चों शामिल हुए थे. पैर फिसलने के कारण तीन बच्चे कोसी नदी के शाखा नदी में गिर गए और डूबने लगे. इससे पहले की ग्रामीण बच्चों को पानी से निकाल पाते, वे गहरे पानी में लापता हो गए. फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उनकी तलाश की जा रही है. घटना से गांव में मातमी सन्नाटा छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस और डीएम मौके पर मौजूद: बच्चों की पहचान सुमन कुमार उम्र 10 वर्ष पिता राजकुमार यादव बकुआ, नितेश कुमार उम्र 16 वर्ष पिता अखिलेश यादव ग्राम खारही प्रमाणपुर जिला मधेपुरा और सोनू कुमार उम्र 10 वर्ष ग्राम वीरपुर मधेपुर के रूप में हुई. इनमें से दो बच्चा श्रद्धा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. घटना की सूचना मिलते ही भेजा थानाध्यक्ष और उदयपुर जिला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए. अभी तक लापता बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका है.