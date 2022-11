मधुबनी : बिहार के मधुबनी की एक लड़की की कोलकाता (Madhubani girl murdered in Kolkata) में गला घोंट कर हत्या दी गई. सोमवार को उसका शव रेलवे के जर्जर आवास से बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना बीती रात एंटली थाना क्षेत्र के बेलियाघाटा मेन रोड स्थित एक जर्जर रेलवे के आवास में (Dead body found in railway house in Beliaghata) हुई. मृतका की पहचान हो गई है. वह बिहार के मधुबनी की रहने वाली थी.

तीन लोगों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत : घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुछ दिन पहले 18 वर्षीय लड़की बिहार के मधुबनी से कोलकाता आई थी. रिश्तेदार के घर से वह दोपहर में बाहर गई थी. उसके बाद सोमवार की रात उसका शव बरामद किया गया. कोलकाता पुलिस के डीसी प्रियव्रत रॉय ने बताया कि चित्तरंजन कुमार नामक व्यक्ति ने थाने में मामले की सूचना दी. एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है. कोलकाता पुलिस के जासूस और थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. घटना में तीन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है.

"लड़की के शव को पहले ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट के निशान हैं. लड़की के गले पर किसी धारदार हथियार से काटा गया था. कोलकाता पुलिस ने घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है." - प्रियव्रत रॉय, डीसी, कोलकाता पुलिस

