मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के डेडिकेटेड कोविड सेंटर (Inspection Of Rampatti Covid Care Center) रामपट्टी का जिलाधिकारी अमित कुमार ने (DM Inspection Of Covid Care Center In Madhubani) बुधवार की शाम को जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान डीएम ने (Madhubani DM Instructions To Officers) अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में मरीजों से उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी लिया है.

दरअसल, डीएम के दौरे का मकसद औचक निरीक्षण कर कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में कोरोना मरीजों को मिल रही सारी सुविधाओं का जायजा लेना था. इसी को लेकर जिलाधिकारी ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में दवाइयों और इलाज के लिए उपयोगी मशीनों की उपलब्धता की पड़ताल की. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों का कुशलक्षेम जानने उनके वार्ड तक भी गए, और वार्ड की सुविधाओं का जायजा भी लिया है.

बता दें कि, डीएम के निरीक्षण के दौरान एसएसबी के जवानों ने जिलाधिकारी को गिटार बजाकर सुनाया और विपरीत समय में भी सकारात्मक भावनाओं को बरकरार रखने के जज्बे का प्रदर्शन किया है. जिलाधिकारी अमित कुमार ने भी इसे खूब सराहा और सभी को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी. वहीं, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा डी सी एच सी परिसर में साफ सफाई और सेनिटाइजेशन का भी मुआना किया गया है.

वहीं, डीएम ने कोविड सेंटर के रसोईघर जाकर खान पान की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के निर्देश दिया और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों से भी उनके समक्ष आ रही समस्याओं और उनके समाधानों पर विशेष चर्चा की है. इस मौके पर डॉ. कुणाल कौशल, नोडल जिला कोविड केयर सेंटर, डॉ. डी के राय, नोडल डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर रामपट्टी, मो. इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब, लैब टेक्नीशियन एवं ड्यूटी पर तैनात सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे.

