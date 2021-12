मधुबनी: झंझारपुर व्यवहार न्यायालय (Case Of Assault In Jhanjharpur Civil Court) के एडीजे अविनाश कुमार और घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु कुमार के साथ मारपीट मामले की जांच तेज हो गई है. शनिवार को सीआईडी पटना की टीम जांच के लिए झंझारपुर कोर्ट पहुंची. सीआईडी के एसपी व एएसपी के साथ फॉरेंसिक की भी टीम भी कोर्ट परिसर पहुंच मामले की जांच (CID Started Investigation In Madhubani) में जुट गई है.

यह भी पढ़ें- बिहार में जज के चैंबर में घुसकर थानेदार और एएसआई ने किया जानलेवा हमला

कोर्ट के अंदर अधिकारियों ने जांच की. इस दौरान स्थानीय अधिकारी कोर्ट के बाहर मौजूद रहे. कोर्ट के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी, आम आदमी या लोकल पुलिस के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. फॉरेंसिक टीम में पटना (Patna CID In Madhubani) और मुजफ्फरपुर की टीम शामिल है. झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी, इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष महफूज आलम के अलावा इस केस में आईओ अरविंद कुमार आदि भी जांच के दौरान मौजूद थे.

मधुबनी जज मारपीट मामले की जांच शुरू

यह भी पढ़ें- ADJ अविनाश कुमार से मारपीट का मामला, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार के चेयरमैन पहुंचे झंझारपुर

आपको बताएं कि झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार के चेंबर में घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने घुसकर उन पर पिस्तौल तान दिया था और मारपीट (Attack On Judge In Madhubani) की थी. कोर्ट के कर्मचारियों और वकीलों ने उनकी जान बचाई. आरोप है कि उस दिन लगभग सवा दो बजे थानेदार गोपाल और एएसआई अभिमन्यु एडीजे के कक्ष में घुस गए. वहां आते ही जज साहब को कहने लगे, 'तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हमलोगों को बुलाते हो. तुमको हम एडीजे नहीं मानते. अभिमन्यु एडीजे के साथ मारपीट करने लगा और गोपाल भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा'. इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP