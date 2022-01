मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में बैंक डकैती (Bank Robbery in Madhepura) का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने दो अपराधियों को लूट की राशि के साथ गिरफ्तार (Two robbers arrested in Madhepura) किया. पुलिस ने लूटी गई राशि में से 61 हजार रुपए और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर लिया है. ब्रांच मैनेजर का पर्स सहित सभी कागजात भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. दरअसल, 20 जनवरी को 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से 9 लाख 25 हजार रुपये लूट लिए थे. पुलिस ने इस घटना में शामिल दो अपराधियों को लूट के पैसे और बैंक मैनेजर के कई सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लूट में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया है.

इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव के नेतृत्व में इस बड़े कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था. जिसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल अपराधी में कुछ स्थानीय थे. जो बैंक के भीतर सीसीटीवी में भी नजर आ रहे थे. ऐसे दो अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने के लिए बाहरी गैंग का भी सहारा लिया गया था. जिसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और शेष राशि की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

उन्होंने बताया कि कुमारखंड थाना अंतर्गत रोता वार्ड नंबर 12 के निवासी कुलदीप कुमार और दिलीप कुमार को पुलिस ने लूटी गई राशि में से 61 हजार रुपये, पल्सर बाइक, सैमसंग कंपनी के 2 मोबाइल, मैनेजर से लूटा गया पर्स, उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को भी बरामद कर लिया है. एसपी ने बताया कि उद्भेदन में शामिल मधेपुरा सदर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, कुमारखंड थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, सिंघेश्वर थाना अध्यक्ष सियावर मंडल और शंकरपुर थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल के साथ कमांडो की टीम ने अच्छा काम किया है.

