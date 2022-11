मधेपुरा: जिले के कुख्यात अपराधी मनोज यादव को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग (Firing In Madhepura) कर दी. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मनोज यावद को गिरफ्तार किया है. बता दें कि कुख्यात मनोज यादव पुलिस के लिए सिरदर्द बना था. मनोज यादव उदाकिशुनगंज की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और वर्तमान में जिप सदस्य सुनीला देवी का पति है. गुरुवार को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग (Attack On Police In Madhepura) शुरू कर दी. इस दौरान अफरातफरी का माहौल हो गया.

