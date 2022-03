कटिहार: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड (Major fire in Secunderabad) हुआ है. इसमें झुलसकर बिहार के 11 लोगों की मौत (11 labor died in Secunderabad) हुई है. यह हादसा सिकंदराबाद के बोयागुड़ा स्थित टिम्बर डिपो में हुआ. हैदराबाद में कटिहार जिले के तीन लोगों की मौत (Three People of Katihar Died in Hyderabad) हो गई. जिनमें कुर्सेला प्रखंड के बल्थी महेशपुर के चिंटू कुमार और फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के राजेश कुमार और दामोदर कुमार की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

''मामला अभी थोड़ी देर पहले मुझे अंचलाधिकारी द्वारा पता चला कि फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के दो व्यक्ति राजेश कुमार और दामोदर कुमार जिसकी सुबह सिकंदराबाद में आग लगने के कारण मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है. प्रशासन को इसकी जानकारी देना है ताकि सरकार के स्तर पर मुआवजे का जो प्रावधान होगा, उस प्रावधान के तहत रिपोर्ट करेक हम डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे''- आरिफ हुसैन, प्रभारी राजस्व अधिकारी, फलका

''घटना सिकंदराबाद में आग (Hyderabad Fire Accident) लगने से घटी है. हादसे में हमारे पड़ोस में रहने वाले राजेश कुमार की मौत हो गई है. वहीं वो काम करता था. वो वहां दीपावली से पहले गया था और अभी कुछ दिनों में आने वाला भी था. हमें उसकी मौत की सूचना सुबह 10 बजे मिली है. सिकंदराबाद में गांव के दो लोगों की मौत हुई है.''- रामचरण मंडल, मृतक राजेश की पड़ोसी

CM नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान: इस हृदय विदारक घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है. उन्होंने कहा, 'यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख देने का ऐलान किया गया है. वहां की सरकार ने पांच लाख देने का ऐलान किया है. जो भी बिहार सरकार को करना होगा, वह किया जाएगा. हमारे अधिकारी हैदराबाद के अधिकारियों के संपर्क में हैं और जो भी जरूरत होगी परिजनों को सहायता पहुंचाई जाएगी.'

PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है. पीएमओ द्वारा ट्वीट कर लिखा गया कि, 'हैदराबाद के भोईगुड़ा में भीषण आग में लोगों की मौत दुखद है. मैं इस शोक की अवधि में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. PMNRF की ओर से मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख दिए जाएंगे.'

आग से खत्म हुई 11 जिंदगियां: बता दें कि सिकंदराबाद के बायोगुड़ा स्थित टिंबर डिपो में करीबन सुबह 4 बजे आग लग गई. देखते ही देखते 11 लोग जलकर झुलस गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई. हालांकि, स्थानीय सूचना पर दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. दरअसल, यह आग डिपो के कबाड़ गोदाम में लगी थी. हैदराबाद की इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मृतकों के परिजनों को दो ₹2,00,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं, तेलंगाना रख के राज्य सरकार द्वारा भी 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

5-5 लाख देगी तेलंगाना सरकार: तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आग की घटना में बिहार के मजदूरों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है. साथ ही सभी मजदूरों के शवों को बिहार भेजने की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं. शव बुरी तरह से जल गए हैं. ऐसे में उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. तेलंगाना के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने घटनास्थल का जायजा किया. उन्होंने डिपो प्रबंधन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से हादसे के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने मृतक के परिवारों को मदद करने का आश्वासन भी दिया.

