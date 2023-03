कैमूर: बिहार के कैमूर में विवाहिता की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में (Sensation due to death of married woman in Kaimur) सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. घटना भभुआ थाना क्षेत्र के गोराईपुर गांव का है. विवाहिता के भाई संतलाल बिंद ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. फिलहाल पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल भेज दिया हैं और मामले की अनुसंधान शुरू कर दी हैं.

फोन पर मिली बहन की मौत की जानकारी: मतृका महिला की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के गोराईपुर गांव निवासी गोपी बिंद की पत्नी पंचरतन कुमारी के रूप में की गई है. संतलाल बिन्द ने बताया कि मेरी बहन की शादी 2014 में गोराईपुर गांव निवासी गोपी बिन्द हुई थी. बहन की शादी काफी धूमधाम से की गई थी. उन्होंने बताया कि हमेशा से ही उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट किया जाता था. वहीं आज फोन पर सूचना मिली कि बहन की मौत हो गयी है.

"बहन का ससुर मूसई बिंद एवं सास ललिता देवी एवं ननंद सीता देवी तथा उसका देवर मनोज कुमार द्वारा मेरी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी है. इस संबंध में मैं कैमूर जिला प्रशासन से इन सभी लोगों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने का मांग की है. इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है." - संतलाल बिन्द भाई

ससुराल वाले बहन के साथ मारपीट करते थे: भाई ने बताया कि जब हम लोग सूचना पर उसके गांव पहुंचे तो देखा कि गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के पास मेरी बहन का शव रखा गया है. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस द्वारा पहुंच कर शव का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. मृतका के भाई ने बताया कि अक्सर ससुराल वाले बहन के साथ मारपीट करते थे.