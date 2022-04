कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में थ्रेसर की चपेट में आने से किशोर घायल (Teenager injured by thresher in Kaimur) हो गया. आनन-फानन में इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Teenager dies during treatment in Kaimur) हो गयी. इसके बाद परिजन शव लेकर घर आये. किशोर की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरी हाल है. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना करमचट थाना क्षेत्र के बहेरी गांव की है.

सापट निकालते समय थ्रेशर में फंसा हाथ :जानकारी के अनुसार, रामपुर प्रखंड के बहेरी गांव के रहने वाले लालमोहर बिंद सोमवार की रात्रि में गांव के उत्तर तालाब के पास थ्रेसर से गेहूं की कटवा रहे थे. खेत में उनका बेटा 16 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार मौजूद था. गेहूं कि कटाई (Wheat harvesting in Kaimur) के दौरान अचानक थ्रेसर बंद हो गया और वह सापट निकालने लगा. इस दौरान उसके हाथ का कड़ा सापट में फंस गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान किशोर की मौत: श्रवण कुमार के घायल होने पर वहां मौजूद लोग आनन-फानन में उसे इलाज के लिए रोहतास के एक निजी क्लीनिक में ले गयें. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. किशोर के मौत की सूचना पर करमचट थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

