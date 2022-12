कैमूर(भभुआ): बिहार में कोरोना विस्फोट जारी है. अकेले गया जिले में 12 विदेशी सहित कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 पर पहुंच (Increase Of corona cases in Bihar) गई है. इसी बीच मंगलवार को देश भर में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल (Preparation For Corona Pandemic In Kaimur) किया गया. इसी कड़ी में कैमूर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया गया.

बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, रोहतास में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी आधी-अधूरी

"अभी तक तो हमारा जिला कोरोना मुक्त है. अगर हमारे जिला में कोरोना मरीज मिलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए तैयार है. कोरोना को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया गया है. जिस तरह से दूसरे देशों में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य संसाधनों को चेक किया गया."-मीना कुमारी, सिविल सर्जन

कोरोना से निपटने के लिए भभुआ में ऑक्सीजन युक्त 75 बेड तैयारः मंगलवार को भभुआ सदर अस्पताल परिसर स्थित ऑक्सीजन प्लांट का कैमूर सिविल सर्जन डॉक्टर मीना कुमारी ने निरीक्षण जायजा लिया. सीएस ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कैमूर स्वास्थ्य विभाग विभाग अलर्ट मोड में है. सदर अस्पताल भभुआ में 75 बेड ऑक्सीजन युक्त तैयार किया गया है और 100 मरीजों के लिए अन्य बेड भी तैयार किये गये हैं.

स्पेशल कोरोना वार्ड में सारी सुविधाएं बहालः सिविल सर्जन डॉक्टर मीना कुमारी (Civil Surgeon Dr Meena Kumari) ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखकर सदर अस्पताल में 75 बेड ऑक्सीजन युक्त तैयार कर लिए गए हैं. जबकि 100 मरीजों के लिए सामान्य बेड की व्यवस्था की गई है. साथ ही कोरोना के मरीजों के लिए स्पेशल कोरोना वार्ड बनाया गया है, जिसमें 30 बेड अभी भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है. उन्होंने जिला के लोगों से अपील किया है कि अभी से ही जो कोरोना से बचाव के लिए जो गाइड लाइन का पालन करें.



बुस्टर डोज लेने की अपीलः सिविल सर्जन ने जिले के लोगों से अपील किया कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, वो अपने नजदीकी पीएचसी या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बूस्टर डोज को ले लें, ताकि हमारा जिला कोरोना मुक्त रहे. मौके पर डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार समाज सेवी बिरजू पटेल सहित अन्य मौजूद रहे.