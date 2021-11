जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में कुएं में महिला का शव (Woman Dead body Found in Jehanabad) मिलने से सनसनी मच गयी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया (Police Got the body Out of Well) और महिला की पहचान कराकर उसके परिजनों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. घटना काको थाना क्षेत्र के अलगाना गांव के बधार की बतायी जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, अलगाना गांव की रहने वाली गौरी देवी (50) शुक्रवार शाम से घर से लापता थी. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा. शनिवार को उनका शव कुएं में मिलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गयी.

इस मामले में मृतका के परिजनों का कहना है कि गोतिया से कई महीनों से जमीनी विवाद चल रहा था. उन लोगों ने जमीनी विवाद होने के कारण हत्या की है. वहीं, घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की हत्या किस कारण से हुई. इस घटना के बाद इसके परिवार जनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलू पर जांच की जा रही है. जांच के बाद पता चलेगा कि महिला की हत्या की गई है या आत्महत्या है. जांच के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

