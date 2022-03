जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी की (Firing In Land Dispute In Jehanabad) घटना सामने आयी है. गोलीबारी में एक शख्स (Man Injured In Firing In Jehanabad) को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिले के शकूराबाद थाना के तुला बीघा गांव में गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था. वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

जमीन विवाद में गोलीबारी: बता दें कि, तुला बीघा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई. जिसमें एक उमेश यादव नाम के व्यक्ति को गोली लग गई. जिससे गंभीर हालत में ग्रामीणों की सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि, कई महीनों से दो गोतिया के बीच जमीन का विवाद चल रहा था इसी को लेकर बुधवार की शाम दोनों गोतिया में कहासुनी हुई, इसी दौरान एक पक्ष की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई. इसमें उमेश यादव को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया.

जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी: वहीं, घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि, जमीन विवाद में पुरानी रंजिश की वजह से गोलीबारी हुई है, मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.पूरे मामले में दोषी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए शकूराबाद थाने की पुलिस को निर्देश दे दिया गया. कुछ दिन पहले भी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी.

