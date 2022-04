जमुई: जमुई में इन दिनों युवाओं पर हथियारों का शौक सिर चढ़कर बोल रहा है. हथियारों के शौकीन युवाओं ने पिस्टल के साथ अपनी फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना एक परंपरा (Pictures on Social Media with Weapons in Jamui) बना लिया है. युवक सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन (Weapons displayed on social media) करते नजर आ रहे हैं. वहीं, पुलिस-प्रशासन इसे लेकर मौन है. किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है. इससे ऐसे युवाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

ताजा मामला जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत नूमर पंचायत का है. यहां के नवनिर्वाचित मुखिया दामोदर पासवान का पुत्र देवेंद्र पासवान उर्फ देव अपने दोस्तों के साथ पिस्टल को टेबल पर रख कर अपना फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर चुका है. दूसरी घटना जिले के टाउन थाना क्षेत्र के न्यू टोला बिहारी का है. यहां के कृष्ण नंदन सिंह के पुत्र सौरव सिंह का पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर आए दिन नजर आता है.

जिला प्रशासन द्वारा हथियार तस्करों पर तो कड़ी कार्रवाई कर रहा है लेकिन इन युवाओं की ओर उनकी नजर नहीं है. ये युवा पिस्टल लहराकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके आम आदमी को भयभीत करने की कोशिश करते हैं. इन युवाओं को कानून का जरा सा भी भय नहीं है. इस प्रकार के तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद प्रशासन मौन है.

इस संबंध में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार से वायरल वीडियो के बारे में उनसे पूछताछ की गयी तो उन्होंने कहा कि वैसे युवाओं के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. अपराधियों और वैसे युवाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं.

