जमुई: बिहार के जमुई में सड़क हादसे में युवक की मौत (One youths died in road accident in Jamui ) हो गई. खैरा थाना क्षेत्र के सोरी जंगल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ है. इस हादसे में उसका बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया.





शाम को बाइक से लौट रहे थे गांव: घटना से संबंध में बताया जाता है कि दोनों बाइक पर सवार होकर सोमवार को खैरा थाना क्षेत्र के सुबरकोर गांव अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे. जहां से दोनों शाम को बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सोरी जंगल के समीप सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में साला पिंटू की मौत हो गई. जबकि बहनोई आशीष की हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया.

बाइक और वाहन में हो गई टक्करः सोरी जंगल के समीप पर हादसे में बाइक सवार एक युवकों की मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज जारी है. मृतक युवक की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के भलनी गांव निवासी हीरा ठाकुर का पुत्र पिंटू ठाकुर के रूप में की गई है. जबकि गंभीर रूप से घायल बहनोई की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के नीमनवादा गांव निवासी महेंद्र ठाकुर का पुत्र आशीष ठाकुर के रूप में हुई है. बताया जाता है कि मृतक और घायल दोनों रिश्ते में साला और बहनोई लगते हैं.





"सोरी जंगल के समीप सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में साला पिंटू की मौत हो गई. जबकि बहनोई आशीष की हालत गंभीर है."- परिजन