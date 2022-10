जमुईः बिहार के जमुई स्थित चकाई -देवघर मुख्य मार्ग के बिशनपुर गांव के समीप मंगलवार की देर रात एक तेज रफ्तार स्कार्पियो (Scorpio Crushed Bike Rider In Jamui) सवार ने बाइक सवार को कुचल दिया. जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत (Youth Dead In Road Accident In Jamui) हो गई, जबकि इस दुर्घटना में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है.

मौके पर ही हुई मौतः मृतक की पहचान चंद्रमंडी थाना क्षेत्र (Chandramandi police station) के किशनजोरी गांव निवासी टुनटुन प्रसाद का पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि मृतक प्रमोद मंगलवार की शाम अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर देवघर कपड़ा की खरीदारी के लिए जा रहा था. जैसे ही उसकी बाइक बिहार झारखंड सीमा रेखा के बिशनपुर गांव के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से उसकी बाइक में टक्कर मार दी. जिसके बाद गंभीर रुप से घायल प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई.

सहयोगी गंभीर रूप से घायलः इस दुर्घटना में उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे चंद्रमंडी थाना पुलिस की मदद से उसे निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया. वहीं मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

