जमुई: बिहार के जमुई में खौफनाक वारदात (Crime In Jamui) को अंजाम दिया गया है. सोनो थाना क्षेत्र के जुगाड़ी इलाके में दो युवकों की गोली मारकर हत्या (Two Youth Shot Dead In Jamui) कर दी है. जबकि गोलीबारी के बाद आनन-फानन में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. उस समय तक दोनों युवकों की मौत हो गई थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है. तभी से मामले की तफ्तीश में जुटी है.

जमुई में मानसिक विक्षिप्त लोगों की मौत: जानकारी के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों पर गोलीबारी कर दी जिससे दोनों युवकों की मौैके पर ही मौत हो गई. आनन-फानन में आए स्थानीय लोगों ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी. तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम जांच में जुटी है. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक कचरा चुनने का काम करते थे. मृतक दोनों युवक की पहचान मनोज मांझी और बलेश्वर के रूप में हुई है.

घटनास्थल से खोखा बरामद: हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से जांच पड़ताल के बाद खोखा बरामद किया है. पुलिस के अनुसार अभी तक इन अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है. इसके साथ ही घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सोनो थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार ने बताया कि दोनों युवक कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था. जिसकी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

एक अन्य मामले में भी मौत: एक अन्य मामले के अनुसार जिले में रविवार की देर शाम में भी बेखौफ अपराधियों ने शहर के आजाद नगर मोहल्ले में एक युवक को चार गोलियां दाग दीं. जिसके बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो गई. इस तरह से लगातार जिले में हो रहे हत्या के वारदात से लोगों में दहशत और डर का भय हो गया है.

"जिले के जुगाड़ी इलाके में दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था. जिसे किसी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. इस घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुटी है".- चितरंजन कुमार, थानाध्यक्ष, सोनो थाना

