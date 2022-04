जमुईः बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के घाघरा डैम (Ghaghra Dam of Chandramandi Police Station Area) से एक महिला और बच्ची का अज्ञात शव बरामद बरामद (Two Dead Body Recovered In Jamui ) किया गया है. घाघरा डैम में एक ही जगह पर दोनों शव पड़ा हुआ था. कयास लगाया जा रहा कि महिला और बच्ची रिश्ते में मां-बेटी हो सकती है. सुबह में नहर किनारे टहल रहे लोगों की नजर दोनों शवों पर पड़ी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गयी है.

शवों की पहचान नहीं हुई : चंद्रमंडी थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि काफी देर तक छानबीन के बाद भी दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई. इसके बाद शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया गया है. मृतकों के कपड़े, उम्र सहित अन्य विवरणों के बारे में जानकारी के आधार पर शवों के पहचान का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए जमुई और पड़ोसी जिलों के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संपर्क किया जा रहा है.

शवों से दुर्गंधः स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि महिला और बच्ची की हत्या कई दिन पहले ही की गयी है, क्योंकि शवों से दुर्गंध आ रहा था. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों की हत्या कहीं दूसरे जगह किया गया है. पहचान छुपाने के लिए घाघरा डैम में सुनसान जगह पर फेंक दिया गया है. वहीं चंद्रमंडी पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पायेगा हत्या कैसे और कितने समय पहले किया गया है.

