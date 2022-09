जमुई/भोजपुर: भोजपुर और जमुई में वज्रपात से शुक्रवार काे तीन लाेगाें की मौत हो गयी (three people kileed with Thanka in Bihar). मरने वालाें में एक महिला भी शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार जमुई में एक किसान खेत में काम कर रहा था. अचानक बारिश होने लगी. बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे चला गया तभी वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हाे गयी.

वहीं भोजपुर के आयर थाना क्षेत्र के भेड़री गांव में आकशीय बिजली की चपेट में आने से दो लाेगाें की मौत हाे गयी (death due to lightning in Bhojpur). मृतकों में एक महिला भी शामिल थी. जमुई के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर में एक किसान खेत में काम कर रहा था. बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे छिपा था. उसी समय बिजली गिरी. उसकी चपेट में आने से मौके पर ही किसान की मौत हो गई (Farmer died due to thunderstorm in Jamui).

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी. इस घटना के बाद मृतक के घर में मातम छाया हुआ है. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है. परिजनों ने मृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया. मृतक व्यक्ति की पहचान रतनपुर गांव रामचंद्र मांझी के पुत्र रामबली मांझी 3के रूप में की गयी. मृतक के मामा ने बताया खेत में धान का केरउनी करके लौट रहा था, तभी बारिश शूरू हो गई. बचने के लिए पेड़ के नीचे चला गया और अचानक वज्रपात हो गया.

आकाशीय बिजली से बचने के उपाय-

1. वज्रपात की आशंका होने पर खुले में न रहें

2. खेती से जुड़े कार्यों को तत्काल बंद कर देना चाहिए

3. तालाब नदी नहर या किसी भी जल निकाय में जानवरों को धोने या मछली पकड़ने गए हो तो कार्य बंद कर दें

4. नौका का परिचालन भी बंद कर देना चाहिए

5. घर में छत पर नहीं जाना चाहिए. साथ ही घर में खिड़की के पास या दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए.

6. बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल देनी चाहिए