जमुई: बिहार के जमुई जिले में रोजाना सड़क हादसों (Road Accident In Jamui) की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है. आए दिन तेज रफ्तार और बेलगाम वाहनों के की चपेट में कोई न कोई आकर घायल होता है या अपनी जान गंवा बैठता है. इसी बीच लक्षमीपुर मुख्य मार्ग स्थित कटौना ओवरब्रिज के पास सोमवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत (Man Died in Road Accident at Jamui) हो गई. मृत युवक की पहचान लखीसराय जिले के महिसौना गांव निवासी विजय राम के पुत्र निरंजन कुमार के रूप में हुई है



अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर: बताया जाता है कि युवक बाइक पर सवार होकर महिसौना से लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रिश्तेदार के घर जा रहा था. जैसे ही उनकी बाइक जमुई-लक्षमीपुर मुख्य मार्ग स्थित कटौना ओवरब्रिज के पास पहुंचा, तभी किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे युवक सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मलयपुर थाने की गश्ती वाहन द्वारा युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां जांच के बाद डॉ. मनीष कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: मृतक लखीसराय जिले के महिसौना गांव का रहने वाला था. हादसे के घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

