जमुई: बिहार के जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जलवा इस बार भी बरकरार रहा. इस स्कूल के दस बच्चे बिहार के टॉपरों में (Simultala Vidyalaya 10 students in Top ten) शामिल हुए हैं. नवीनगर की श्वेता कुमारी को चौथा स्थान, ताजपुर की सुरूची को पांचवा स्थान और चकाई के अहम केशरी को भी पांचवा स्थान मिला है. जिले के कुल 14 बच्चों ने टॉप टेन में अपना स्थान (Jamui 14 students of in top ten ) बनाया है. टाॅप टेन में जमुई जिले के कुल 14 विद्यार्थी में से सिमुलतला आवासीय विद्यालय के दो बच्चे टॉप फाइव में पहुंचे हैं.

सिमुलतला के ये बच्चे टॉप टेन में: हिमांशु कुमार पिता सुधीर कुमार बड़हिया लखीसराय, रौशन कुमार पिता अवधेश कुमार हरलखी मधुबनी, सुभम कुमार पिता पियूष कुमार साहेबपुर कमाल बेगूसराय, सुधांशु शेखर पिता विनय कुमार नीमा चंद्रपुरा बेगूसराय, प्रभात कुमार पिता राकेश कुमार ईस्ट चंपारण, अर्पिता कुमारी पिता नरेश प्रसाद बिहटा पटना, सुषमा कुमारी पिता यदुनंदन कुमार मधेपुरा, आस्था अश्विनी पिता आलोक कुमार सिविल लाइन गया, भव्या राज पिता राकेश रंजन राही भागलपुर, पंखुड़ी कुमारी पिता मनोज कुमार ईस्ट चंपारण.

टॉप 10 में जमुई के कुल 14 बच्चे: शेखपुरा, औरंगाबाद, जमुई, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, समस्तीपुर, गोपालगंज, भोजपुरी, बेगूसराय, दरभंगा, गया, नालंदा, बांका, जहानाबाद, बक्सर, वैशाली सहरसा, मधुबनी के बच्चे बिहार टाॅप टेन में शामिल हुए हैं. इस वर्ष सिमुलतला आवासीय विद्यालय के मैट्रिक की परीक्षा में ( 58 छात्र और 58 छात्राएं सहित कुल 116 ) अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. 10 विद्यार्थी टॉप टेन में अपना स्थान बना पाऐ. इसमें से टॉप फाइव में मात्र दो शुभम कुमार बेगूसराय 483 नंबर के साथ चौथे स्थान पर, जबकि सुधांशु शेखर 481 नंबर के साथ पांचवे स्थान पर रहे. सुधांशु बेगूसराय जिला के रहने वाले है.