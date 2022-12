जमुई: बिहार के जमुई में अवैध संबंध मामला (Illegal relationship in Jamui) सामने आया है. टाउन थाना क्षेत्र में गांव के युवक के साथ अवैध संबंध मामले में युवक ने पत्नी की तेज हथियार से रेत दिया (Husband Killed Wife With Sharp Weapon In Jamui). जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पति ईश्वर साह को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद आरोपित पति ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकारी है.

अवैध संबंध के आरोप में पत्नी की हत्या: यह मामला जमुई का है. जहां एक युवक ईश्वर साव ने पत्नी को गांव के ही व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया. जिसके बाद उसने अपना आपा खोया और आक्रोशित होकर तेज धार वाले हथियार से पत्नी के उपर वार कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी मिली है कि महिला का गांव के व्यक्ति के साथ कई वर्षों से अवैध संबंध था. इसी कारण अपने पति से उसका बार बार झगड़ा होता था. उसने बताया कि अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत नहीं मिलता था. जिस कारण वह सिर्फ झगड़ा करता था. हालांकि इस बार मैंने उस गांव के व्यक्ति के साथ उसे अवैध संबंध बनाते हुए देखा. तब जाकर हमें गुस्सा आया और मैंने उसकी हत्या कर दी.

पुलिस करेगी प्रेस कॉफ्रेंस: सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति ने अपने बयान में हत्या की बात स्वीकारी है. उसके निशानदेही पर छापेमारी शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में कुछ बताने से परहेज कर रही है. हालांकि इस मामले में मंगलवार को जमुई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देगी.





