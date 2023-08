जमुईः बिहार के जमुई में बिच्छू काटने से बच्चे की मौत हो गई. घटना जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बासुकीटांड़ गांव की है. बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मृतक बच्चे की पहचान मनोज साह का पुत्र पहचान कृष्णा कुमार (6) के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ेंः दरभंगा में बाढ़ का कहर, सांप-बिच्छू के बीच 100 से ज्यादा परिवार तटबंध पर काट रहे जिंदगी

झाड़ फूंक में गई जान : घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत इलाज के अभाव में हो गया. जिस समय बच्चे को डंक मारा तो परिजन इलाज कराने के बदले उसका झाड़ फूंक कराने लगे, जिससे उसकी हालत खराब हो गई. जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया तो आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया. निजी अस्पताल से उसे पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई.

जींस की जेब में छिपकर बैठा था बिच्छू : परिजनों के अनुसार कृष्णा ने एक जींस पहना था, वह जींस दो दिन पूर्व से घर में रखा हुआ था. जींस की जेब में बिच्छू था. जींस पहनने के बाद बिच्छू ने उसे डंक मार दिया. बिच्छू के डंक मारते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा. जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई. उसे अस्पताल ले जाने के बदले झाड़ फूंक कराने लगे, जिस कारण उसकी मौत हो गई.

बिच्छू काटने पर क्या करेंः जब पता चले कि बिच्छू ने डंक मारा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. अगर अस्पताल दूर है तो कुछ घरेलु उपाय कर (what to do on scorpion bite) डॉक्टर के पास जाएं. जैसे ही पता चले बिच्छू ने डंक मारा है, तुरंत जिस जगह पर काटा है, उसके ऊपर एक रस्सी या पतला कपड़ा से बांध दें. ध्यान रहे ज्यादा टाइट न बांधे. इसके बाद उस जगह को बर्फ से सेकाई करते हुए डॉक्टर के पास जाएं. बर्फ की सेकाई से जलन से मरीज को आराम मिलेगी.