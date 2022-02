गोपालगंज: यूरिया की किल्लत से पूरे प्रदेश के किसान परेशान (Farmers Upset due to Shortage of Urea in Bihar) हैं. गोपालगंज में भी यूरिया खाद के वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आ रहा है. जिले में यूरिया की किल्लत (Shortage of Urea in Gopalganj) लगातार बढ़ती जा रही है. ग्रामीण इलाकों में अब भी यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इससे किसानों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है.

किसान लगातार यूरिया के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. जिसके कारण किसान शोषण के भी शिकार हो रहे हैं. हालांकि, विभाग का कहना है की यूरिया पर्याप्त मात्रा में है. यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों द्वारा आये दिन जगह-जगह हंगामा किया जा रहा है. ताजा मामला जिले के सदर प्रखंड हजियापुर स्थित बिस्कोमान भवन का है. जहां पिछले तीन दिनों से यूरिया के लिए किसान विस्कोमान भवन का दौड़ लगा रहे हैं.

किसानों का आरोप है कि बिस्कोमान भवन के बाहर पिछले तीन दिनों से सुबह से लाइन में खड़े हैं लेकिन गोदाम मे मौजूद कर्मी द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों को यूरिया खाद देकर गोदाम का शटर बंद कर दिया जाता है. कुछ लोगों को खाद देने के बाद कर्मी यूरिया की कालाबाजारी करने लगते हैं. वहीं कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह ने बताया कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है. लेट से रैक आने के कारण समस्या उतपन्न हुई है अगर कोई यूरिया की कालाबाजारी में पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर एफआईआर किया जाएगा.

