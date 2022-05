गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले के यादोपुर थाना क्षेत्र (Yadopur Police Station) के गम्महरीया गांव में एक पागल कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर लहू लुहान (Man Bitten by Mad Dog In Gopalganj) कर दिया. कुत्ते के काटने से घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. वहीं आक्रोशित व्यक्ति को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर (Terror of Dog) मार डाला.

दूसरे को बचाने के चक्कर में हुए घायलः कुत्ते के काटने से घायल व्यक्ति की पहचान गम्भरीया गांव निवासी भूटि यादव के पुत्र कांग्रेस यादव के रूप में की गयी है. पीड़ित कांग्रेस यादव ने बताया कि गांव में एक पागल कुत्ते से ग्रामीण परेशान थे. शुक्रवार की सुबह गांव के ही शंकर यादव पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था. तभी मेरी नजर उनपर पड़ गई और मैंने डंडे से कुत्ते को मार कर भगाने लगा. इसके बाद कुत्ता और आक्रोशित हो गया और हमला कर मुझे घायल कर दिया.

कुत्ते की मौतः घायल कांग्रेस ने साहस का परिचय देते हुए हमले के दौरान कुत्ते की गर्दन पकड़ कर उसे घुमा कर दूर फेंक दिया. इसी बीच ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और पागल कुत्ते को पिट-पिट कर मारने लगे. कुत्ते को मारता देख कुछ लोग यह कह कर रोकने लगे कि कहीं कुत्ते की मौत हो जाएगी तो कांग्रेस पर इसका विष और चढ़ने लगेगा. लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने दनादन कुत्ते पर लाठियों की बरसात कर मौत के घाट उतार दिया.

"गांव में एक पागल कुत्ते से ग्रामीण परेशान थे. इसी बीच एक व्यक्ति पर कुत्ते ने हमला कर दिया था. उस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कुत्ते ने मुझ ही हमला कर दिया. मैंने हिम्मत दिखाकर कुत्ते को दूर फेंक दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने कुत्ते पर हमला कर दिया."- कांग्रेस यादव, कुत्ते के हमले से घायल



