गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण एक वायरल वीडियो (Dance With Arms Video Viral In Gopalganj) है. यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो में बारात के लिए आयोजित एक आर्केस्ट्रा में बार बालाओं के डांस के दौरान गांव के दो युवक देसी कट्टा में नोट खोस कर नर्तकी को देते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यही वीडियो सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर (Jalalpur of Sidhwalia police station area) में एक शादी समारोह का है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"वायरल हो रहे वीडियो की जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी. मामले में बाराती और गांव के लोगों से पूछताछ की जायेगी. इलाके में अवैध हथियार रखने या गैरकानूनी काम का किसी को इजाजत नहीं दिया जायेगा."- धनंजय कुमार, सिधवलिया थानाध्यक्ष

बारातियों के लिए थी आर्केस्ट्रा की व्यवस्थाः बताया जाता है कि माझा थाना के मधु सरेया गांव से जलालपुर गांव निवासी हरेंद्र राय की बेटी की बारात आई थी. बारात धूम धाम से द्वार पर पहुंची. शादी की रस्में सही समय पर हो रही थी. बारात में बारातियों के मनोरंजन के लिए आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था.

युवक बार-बार कट्टा लहरा रहा थाः बाराती और गांव के लोग नर्तकियों के नाच का आनंद ले रहे थे. तभी दो युवक कभी देसी कट्टा लहरा रहे थे तो कभी कट्टे के नोक में नोट खोस कर नर्तकी को पैसा दे रहे थे. इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल से दोनों युवकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

