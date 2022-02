गोपालगंज: जिले में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है. बेखौफ बदमाशों ने देर रात एक मछली कारोबारी (Criminals killed Fish Trader In Gopalganj) की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. वारदात के बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गये. पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैसहीं गांव ( Firing in Rampur Bhaisahi Village Gopalganj) का है. मृतक मछली कारोबारी ( Fish Trader Murdered In Gopalganj) 42 वर्षीय धुरेन्द्र प्रसाद बताये गये हैं, जो कुचायकोट के बेलवां वृत गांव मानकी प्रसाद का पुत्र था.

दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि, धुरेन्द्र प्रसाद उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार के पास फफेलिया मोड़ पर मछली बेचकर अपने बिजनेस पार्टनर हरिलाल प्रसाद के साथ घर लौट रहे थे. रास्ते में रामपुर भैसहीं के पास पहुंचते ही घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. जिसमे चार गोली लगने के बाद धुरेन्द्र प्रसाद की मौत हो गयी.

मृतक के पुत्र का आरोप है कि, उसके पिता गांव में ही हरिलाल प्रसाद के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करते थे. घटना के दिन ही हरिलाल का पुत्र वीरबल कुमार शराब तस्करी के मामले में जेल गया. उसी मामले में आरोपितों को शक हो गया कि, मछली कारोबारी ने उसे पकड़वाया है. जिसके बाद देर रात साजिश के तहत हत्या कर दी गयी.

हत्या किये जाने की खबर मिलने पर पहुंची कुचायकोट पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. रात में ही पुलिस ने मेडिकल टीम गठित कर शव का पोस्टमार्टम करा दिया और शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. वहीं हत्या के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सदर अस्पताल में रात में ही काफी संख्या में परिजन पहुंच गए. परिजनों के अनुसार मृतक के आठ छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब उनकी देखरेख कौन करेगा, परवरिश कैसे होगी, इसकी चिंता सताने लगी है.

