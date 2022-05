पटना : केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी (CBI Raids On 17 Places Related To Lalu) की है. इसी के तहत सीबीआई गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र इटवा गांव पहुंची. गांव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और स्वरेजी हाईस्कूल के शिक्षक देवेंद्र यादव के घर सीबीआई की टीम ने करीब चार घंटे तक छापेमारी (CBI Raid In Gopalganj At Teachers House In Lalu Yadav Case) की.

देवेंद्र यादव को सीबीआई टीम साथ ले गयीः छापे के बाद सीबीआई टीम देवेंद्र यादव को अपने साथ ले गयी है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए ले जाया गया है या उनके घर से बरामद दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने के लिए साथ ले गयी है. देवेंद्र यादव की भाभी कांति देवी ने बताया कि सीबीआई वाले देवेंद्र को काजगात फोटो स्टेट कराने के लिए ले गयी है.

"सीबीआई टीम ने घर में छापा के दौरान स्कूली किताब-कापी समते सभी कागजातों की जांच की. जांच के बाद कुछ कागजात अपने साथ ले गयी है. लोग बोल रहे हैं कि यह घर लालू यादव के बहन का, यह पूरी तरह से गलत है. हम लोग तो नहीं जानते हैं कि यहां उनकी कोई बहन रहती है." -कांति देवी, देवेंद्र यादव की भाभी



बैंक पासबुक जब्तः बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और स्वरेजी हाईस्कूल के शिक्षक देवेंद्र यादव के घर आज करीब चार घंटे सीबीआई टीम ने छापेमारी की. देवेंद्र यादव की भाभी कांति देवी ने बताया कि कुछलोग जांच करने आए थे और कुछ कागजात की जांच की. बैंक पास बुक मिला जिसे अपने साथ लेकर चली गई.

रेल मंत्री रहते घोटाला करने का आरोप : जानकारी के मुताबिक, यह मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है. आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे. सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. खबरों की मानें तो लालू यादव के अलावा, उनके परिवार के सदस्यों को भी नये मामले में आरोपी बनाया गया है. बता दें कि साल 2004 से साल 2009 के बीच लालू रेलमंत्री थे.

कहां-कहां हो रही है छापेमारी : जानकारी के अनुसार, पटना, गोपालगंज, दिल्ली, मध्यप्रदेश के भोपाल में छापेमारी हो रही है. मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी चल रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में नहीं हैं. तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी यहां हैं. इस बीच, लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि जांच एजेंसी ने दिल्ली व बिहार में 17 स्थानों पर छापे मारे. उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे.

