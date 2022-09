गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में हत्या के आरोपी (Murder In Gopalganj) के घर लोगों ने हमला (Attack On House Of Killer In Gopalganj) कर दिया. नगर थाना क्षेत्र के तिरबीरवा गांव निवासी एक युवक की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और हत्यारोपी के घर परिजनों ने हमला बोल दिया. इस हमले में एक युवक का सिर फट गया. जबकि तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है. वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रावाई करते हुए तीन संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है.

गोपालगंज में हत्यारोपी के घर पर हमला : दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि तीर बिरवागांव निवासी जावेद मुस्तफा नामक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी. और उसके शव को धान के खेत मे फेंक दिया. सुबह परिजनों को जब शव की जानकारी मिली तो पुलिस को सूचित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. नगर थाना पुलिस घटना स्थल के पास स्थित एक घर में परिजनों के निशानदेही पर पूछताछ कर रही थी. तभी आक्रोशित लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया. जिससे एक युवक का सिर फट गया. वहीं तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

युवक की हत्या : गौरतलब है कि गोपालगंज में युवक का शव बरामद (Youth Dead Body Found In Gopalganj) किया गया. नगर थाना क्षेत्र में पूर्व वार्ड सचिव जावेद अली की चाकू गोदकर हत्या कर शव को धान के खेत में फेंका हुआ बरामद किया गया है. मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है. मामला तिरबीरवा गांव का है.

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया : मृतक युवक के परिजनों ने शक के आधार पर गांव के ही एक युवक के घर पर हंगामा किया. जिसके बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया, बुझाया और मामले को शांत कराया. फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी है. मिली जानकारी के मुताबिक मृतक वार्ड नम्बर 11 का वार्ड सचिव था. बीते डेढ़ माह पहले वह कतर से घर वापस आया था. उसके मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.