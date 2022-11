गयाः बिहार के गया में कोलकाता से पहुंची एक महिला (Wife Reached Gaya In Search of Husband) ने गुरुआ थाने में अपने पति को ढूंढकर लाने की गुहार लगाई है. मामला प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में शादी और फिर पति के फरार हो जाने का है. पत्नि ने अपने पति पर लाखों के जेवरात और कैश लेकर फरार (Husband Absconded with Jewelery And Cash) होने का आरोप लगाया है. पीड़िता के आवेदन देने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.







मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार है पतिः कोलकाता के श्रीरामपुर की रहने वाली स्वाति भट्टाचार्य गया के गुरुआ थाना पहुंची हैं. जो अपने पति गुरुआ थाना के पचरुखिया गांव के रहने अभिषेक कुमार सिंह की तलाश कर रही हैं. महिला के अनुसार उनका पति काफी समय से मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार है. इसे लेकर गुरुआ थाना में महिला ने लिखित आवेदन दिया है. आरोप है कि उसका पति उसे छोड़कर फरार हुआ है. साथ ही कोलकाता स्थित आवास में रहे उसके लॉकर से लाखों के जेवरात और कैश भी उड़ा ले गया.

बहन शादी के बहाने गांव आया था पतिः महिला स्वाति भट्टाचार्य का कहना है, कि वह अपनी बहन शादी के बहाने गांव को आया था. 24 नवंबर को उसकी बहन की शादी है. अभिषेक के द्वारा शादी में उसे गांव में लाने की बात कही गई थी. यह भी कहा था, कि वह उसे अपने गांव में भी रखेगा लेकिन फिर वह कोलकाता वापस नहीं आया. उसने फोन किया तो एक-दो बार बात हुई और फिर उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया. फेसबुक व्हाट्सएप को भी बंद कर दिया. वह परेशान रहने लगी और फिर मजबूर होकर गया को पहुंची है. महिला कोलकाता में इवेंट मैनेजर का काम करती है.

"4 साल पहले हमारा प्रेम प्रसंग हुआ था. इस बीच हमने मंदिर में शादी रचा ली. अभिषेक सिंह के घर वाले मेरे घर कोलकाता में हमेशा आते जाते रहते थे लेकिन गांव पर लेकर अभिषेक कभी नहीं गया. कोर्ट मैरिज करने के लिए बात कही लेकिन टालता रहा. बहन की शादी के समय अपने गांव को ले जाने को कहा था मगर वो अपने गांव में लौटने के बाद मुझसे सारे संपर्क तोड़ लिए. इससे हम बहुत परेशान हैं. मेरे लॉकर में रखे लाखों के जेवरात और कैश भी नहीं मिल रहे हैं उसी पर शक है. उसका व्हाट्सएप फेसबुक संपर्क नंबर सब कुछ बंद बता रहा है, मुझे अपना पति चाहिए"- स्वाति भट्टाचार्य, पीड़ित महिला







दूसरी शादी रचाने की फिराक में युवकः वहीं, युवती की माने तो उसे जानकारी मिल रही है कि अभिषेक दूसरी शादी रचाने की फिराक में है और उसके माता-पिता भी इसमें मदद कर रहे हैं. वह काफी परेशान है और वह किसी तरह कोलकाता से गया के गुरुआ थाना पहुंची है. कोलकाता की स्वाति भट्टाचार्य बताती है कि वह इवेंट मैनेजर और शूटिंग के काम से जुड़ी हुई है. अभिषेक सिंह कोई काम नहीं करता था. वह उसके साथ ही रहता था. इसी बीच प्रेम प्रसंग हुआ था और फिर दोनों ने मंदिर में शादी रचाई थी. उसके बाद यह स्थिति बनी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिसः इस संबंध में गुरुआ थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का कहना है कि युवती की बातों को गंभीरता से लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है. युवक की तालाश जारी है. हर तरह से महिला की मदद की जाएगी, अगर वो दोषी हुआ तो उसपर कार्रवाई भी की जाएगी.