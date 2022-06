गयाः आरपीएफ द्वारा बिहार के गया जंक्शन पर छापेमारी (Raid at Gaya Junction) के दौरान दो यात्रियों के पास से 17 लाख 70 हजार 500 रुपये नकद बरामद (RPF arrested two with 17 lakh rupees in Gaya) किए गए. इसके बाद आरपीएफ की टीम ने दोनों को हिरासत में ले लिया. दोनों व्यक्ति गया के ही रहने वाले हैं. आरपीएफ ने मामले की जानकारी आयकर विभाग के अधिकारियों को दे दी है.

संदिग्ध हालात में देख पुलिस को हुआ शकः जानकारी के मुताबिक गया जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने 2 यात्री को पकड़ा है. दोनों के पास से एक बैग में लगभग 17 लाख रुपये मिले. बताया जाता है कि दोनों यात्री हावड़ा लेन पर खड़े थे. गया जंक्शन पर अपराध नियंत्रण को लेकर आरपीएफ की टास्क फोर्स की टीम और सीआईबी की टीम ने इन दोनों को संदिग्ध हालात में देखा और दोनों को दबोच लिया.





क्या बोले कमांडर इंस्पेक्टरः आरपीएफ के पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम जयशंकर प्रसाद है, जिसने अपना पता पंत नगर बोधगया बताया है. जबकि दूसरा धर्मेंद्र कुमार गया शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनकपुर मोहल्ले का निवासी है. इनके पास से जो बैग मिले हैं, उसमें 17 लाख 70 हजार 500 रुपये भारतीय मुद्रा थी. दोनों हावड़ा जाने के लिए यहां पर आए थे.

आगे की कार्रवाई जारीः आरपीएफ के पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर अजय प्रकाश के अनुसार दोनों को हिरासत में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. आयकर की टीम पहुंचकर पूरी गहन छानबीन करेगी और उसके बाद स्पष्ट तौर पर तथ्य सामने आएंगे.

