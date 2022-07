गया: भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से मई 2022 में जो डेल्टा रैंकिंग (Delta Ranking) घोषित की गई है, उसके अनुसार गया जिले (Gaya District) को पूरे देश में पहला स्थान मिला है. गया जिला देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप पर रहा है.

5 संकेतकों पर किया शानदार प्रदर्शन: नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग (Delta Ranking) के लिए 5 मूल संकेतकों जैसै स्वास्थ्य और पोषण (Health and Nutrition), शिक्षा (Education), कृषि एवं जल संसाधन (Agriculture and Water Resources), वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और कौशल विकास (Skill Development) में गया जिले ने सभी में शानदार प्रदर्शन किया है. गया जिले को स्वास्थ्य और पोषण में 52.2 अंक, शिक्षा में 52.7 अंक, कृषि एवं जल संसाधन में 39.4 अंक, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में 29.6 अंक और बुनियादी ढांचे में 64.4 अंक मिले हैं.

वंडर ऐप (Wonder App) साबित हुआ प्रभावशाली: गया के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले में संचालित वंडर ऐप (महिला प्रसूति नवजात स्वास्थ्य मूल्यांकन और न्यूनीकरण) स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए काफी प्रभावशाली साबित हो रहा है. सभी डॉक्टरों, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है. गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी कमियां को बिना समय गवाएं दूर किया जाएगा. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम बताया कि गर्भवती महिलाओं (पीडब्लू) का एक डाटा बेस तैयार किया गया है, जिसके अनुसार एएनसी के लिए पंजीकृत पीडब्लू का कुल अनुमानित गर्भधारण का प्रतिशत 92 तक है.

गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से 21 या अधिक दिनों के लिए पूरक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. गंभीर रक्ताल्पता ( Anemia) वाली 48 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की जांच कर उनका उपचार किया गया. मातृ स्वास्थ्य के अलावा, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) में सुधार, तपेदिक (टीबी) के मामलों की अधिसूचना, टीबी उपचार सफलता दर, उप स्वास्थ्य के अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया.

जिले के वासियों के सहयोग से मिली ये कामयाबी: डेल्टा रैंकिंग में गया जिले को पहला स्थान मिलने पर डीएम ने जिलेवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने अपील की है कि आगे भी इसी तरह से सरकार एवं जिला प्रशासन, गया को सहयोग दे ताकि हमारा गया जिला डेल्टा रैंकिंग में निरंतर पहले स्थान पर बना रहे.

