मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में युवक की चाकू मारकर हत्या (Youth stabbed to death in East Champaran) का मामला सामने आया है. घटना जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरेया जागीर टोला की है. जहां एक युवक को उसके दोस्तों ने घर से बाहर बुलाया. जिसके बाद चाकू गोद कर उसकी हत्या (Youth killed by stabbing) कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय झुन्ना कुमार के रुप में हुई है

ये भी पढ़ें- 17 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या, परिजनों को लड़की ने फोन कर कहा- अनुप को बचा लीजिए

युवक की चाकू गोद कर हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक युवक को गांव के ही तीन युवकों ने फोन कर के घर से बाहर बुलाया था. जिसके बाद वो अपने साथियों से मिलने की बात कहकर घर से निकल गया. बहुत देर तक युवक के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरु कर दी. जिसके बाद परिजनों को गांव के बाहर सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिला. युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

"मेरा भाई गुजरात में काम करता था. एक दिसंबर को वह घर आया था. वह बीती रात 9 बजे घर से यही कह कर निकला था कि उसका कोई साथी बुला रहा है. उससे मिलकर आते है. जिसके बाद वह काफी देर तक घर नहीं आया. तो उसकी तलाश शुरू की गई. उसका शव सड़क किनारे से बरामद हुआ" -मुन्ना कुमार, मृतक का बड़ा भाई

मामले की जांच में जुटी पुलिस: युवक का शव बरामद होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरु कर दिया. पहाड़पुर थानाध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि परिजनों की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं दी गई है. वहीं परिजनों ने किसी से भी दुश्मनी से इंकार कर दिया है. वहीं मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई गुजरात में काम करता है और वो 1 दिसंबर को गुजरात से घर आया था.

"बीती रात करीब 12 बजे एक युवक का शव मिलने की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है. परिजन की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है. परिजन किसी से भी दुश्मनी से इंकार कर रहे हैं"- अभिनव दुबे, थानाध्यक्ष, पहाड़पुर

ये भी पढ़ें- ससुराल से दहेज में मांगी भैंस.. नहीं मिली तो विवाहिता की चाकू गोदकर की हत्या