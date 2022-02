मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि थाना (Harsiddhi police station of East Champaran) क्षेत्र के गायघाट चौक पर चौकीदार की चौकसी से एक ज्वेलरी शॉप लूटने (attempt to rob jewelery shop in Motihari) से बच गयी. बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर फायरिंग कर दी. इस घटना में चौकीदार समेत दो लोग जख्मी हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम भर्ती कराया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. बदमाशों की धर-पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

बताया जाता है कि बीती रात गायघाट चौक पर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाने की कोशिश की. दुकान का शटर तोड़ने के क्रम में चौक पर तैनात ग्रामीण चौकीदार शिव कुमार भगत की नींद खुल गई. चोरों को दुकान का शटर तोड़ते देख चौकीदार ने शोर मचाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया. इससे आक्रोशित चोरों ने शोर चौकीदार के सिर पर पिस्तौल के बट से वार कर दिया. जिससे चौकीदार का सिर फट गया.

ये भी पढ़ें: अररिया में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख की चोरी, शटर काटकर चोरों ने किया हाथ साफ

इसी बीच शोर सुनकर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों की भीड़ देख चोरों ने फायरिंग कर दी. एक गोली ग्रामीण रामनरेश सिंह के पैर में लगी. ग्रामीणों की भीड़ देख चोर भाग खड़े हुए. ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलने पर हरसिद्धि थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान मौके पर पहुंचे. थानाध्यक्ष ने घायलों से घटना की जानकारी ली. थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान ने बताया कि बदमाशों की पहचान की जा रही है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पटना में ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी, सरसों के खेत में पड़ी मिली तिजोरी

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP