मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र में शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी (Police Team Raided in Motihari) करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ डाला. छापेमारी करने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई.ग्रामीणों के हमले में एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट (Policemen injured in attack by villagers in East Champaran) लगी है. पुलिस ने इस मामले में 4 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

ये भी पढ़ें- पूर्णिया: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला, ग्रामीणों ने जवानों पर लगाया घर जलाने का आरोप

पुलिसकर्मियों ने भागकर बचायी जान: बताया जाता है कि बंजरिया पुलिस को खड़वा मुशहर टोली गांव में शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद ग्रामीणों ने पकड़े गए कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया. जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया. इस दौरान पुलिस को किसी तरह भाग कर ग्रामीणों ले अपनी जान बचानी पड़ी.

गुप्त सूचना पर छापा मारने गयी थी पुलिस: बंजरिया थाना प्रभारी संजय चौधरी ने बताया कि शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम खड़वा मुशहर छापेमारी करने गई थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुन्ना साह को गिरफ्तार कर लिया और वहां मौजूद दूसरे लोग भागने लगे. मुन्ना को लेकर पुलिस टीम जैसे हीं गांव से निकलने लगी. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. हालांकि ड्राइवर सूझबूझ से गाड़ी को तेजी से निकाला और मुन्ना साह को लेकर पुलिस टीम थाने पहुंच गयी. इस मामले में 5 नामजद और 30 अज्ञात महिला-पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें- VIDEO : नालंदा में लापता युवक का शव मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस को खदेड़ कर पीटा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP