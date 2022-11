मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण पुलिस ने अन्तर जिला शटरकटवा गिरोह (Seven Theives Arrested In Motihari ) का भंडाफोड़ किया है. जिले के घोड़ासहन पुलिस ने कार से चोरी करने जा रहे शटरकटवा गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार (Motihari police arrested seven thieves) किया है. चोरी की घटना में प्रत्युक्त होने वाले विभिन्न तरह के औजार को भी पुलिस ने बरामद किया है. सभी चोरों की गिरफ्तारी घोड़ासहन के बलान चौक से हुई है. पुलिस मामले में सभी से पूछताछ की जा रही है.

ज्वेलरी दुकान में चोरी करने निकले थेः घोड़ासहन थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि शटरकटवा गिरोह के सदस्यों द्वारा किसी चोरी के घटना को अंजाम देने की जानकारी मिली थी. वाहन जांच के क्रम में एक सफेद कार आती दिखी. जांच की गई तो गाड़ी से कुछ औजार के साथ सात अपराधी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ करने पर चोरों ने स्वीकार किया है कि ये सभी चोर मोतिहारी शहर के किसी बड़े ज्वेलरी दुकान में चोरी करने निकले थे.

'' गिरफ्तार चोरों में घोड़ासहन थाना के हसन नगर निवासी मो.साबिर, मो. इरशाद आलम, गुलशन कुमार, मो.वसीर देवान, मिडिल स्कूल मोहल्ला निवासी रंजन कुमार, सुभाष नगर निवासी चालक दिनेश साह और सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया थाना क्षेत्र स्थित अशोगी निवासी दीनानाथ प्रसाद शामिल हैं. '' संतोष कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष, घोड़ासहन