मोतिहारी: पूर्वी चंपारण (Firing In East Champaran) जिले के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में दिनदाहड़े गोलीबारी की घटना हुई है. एक निजी कंपनी के गार्ड ने सहकर्मी को गोली मार दी. गोली लगने से सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई (Guard Shot Dead Co Workere In Motihari). मृतक की पहचान जिले के योगापट्टी प्रखंड के विश्रामपुर गांव निवासी रमेश कुमार दास के रूप में हुई है.

सहकर्मी ने की गोली मारकर हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिक्योर कम्पनी में कैश ऑफिसर के रुप में रमेश कुमार दास काम करता था. जो कैश कैरी कंपनी है और एटीएम में कैश लोड करती है. उसी कंपनी में आरोपी गनमैन सुरक्षा गार्ड का काम करता था और कैश वैन की सुरक्षा को लेकर गन के साथ रहता था. बुधवार को कंपनी की गाड़ी आईडीआईबी बैंक के पास एटीएम में रुपया डालने आई थी. उसी समय किसी बात को लेकर रमेश दास और गार्ड में बकझक हो गई. बात बढ़ने पर गार्ड ने अपने गन से रमेश कुमार दास पर दो गोली फायर कर दी.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: दोनों गोली रमेश कुमार दास के सीने में लगी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां इलाज के दौरान रमेश ने दम तोड़ दिया. रमेश को गोली मारने के बाद आरोपी गार्ड फरार हो गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं. इधर घटना की जानकारी मिलने ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के अनुसार घटना की जांच चल रही है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद ही घटना के कारणों का पता चल सकेगा.

