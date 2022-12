मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में ऑटो के पलटने से एक व्यक्ति की मौत (Auto overturned in Motihari) हो गई. जबकि दो महिला समेत तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान (One Died In Accident In Motihari) नहीं हो सकी है. जख्मियों का इलाज ढ़ाका रेफरल अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना ढ़ाका थाना क्षेत्र के औरेया चौक के पास की है.

एक की मौत, तीन घायल: एक ऑटो कुछ यात्रियों को लेकर बैरगनिया की ओर जा रहा था. ऑटो में फेनहारा थाना क्षेत्र के गवंद्री गांव के विशुनदेव राय, पार्वती देवी और पन्ना देवी समेत चार सवारी थे. तेज गति से भाग रहा ऑटो औरैया चौक के समीप साइड लेने के दौरान पलट गया. हादसे में ऑटो सवार एक अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि विशुनदेव राय, पार्वती देवी और पन्ना देवी जख्मी हो गए. जिनका इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है.

"औरैया के पास टेम्पू पलटने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है. जिसकी पहचान नहीं हो सकी है. मृतक के पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि तीन जख्मियों का इलाज चल रहा है" -प्रभारी थानाध्यक्ष, ढ़ाका थाना

ऑटो चालक मौके से फरार: घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायलों को इलाज के लिए ढ़ाका रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान नहीं हो पायी है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.