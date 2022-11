मोतिहारी: राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान (Bihar BY Election 2022) होगा. गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी दलों के अपने-अपने दावें हैं. एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के नेता दोनों सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं महागठबंधन के नेता भी पीछे नहीं है. गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद के चुनाव प्रभारी व विधि मंत्री डॉ. शमीम अहमद ने (Law Minister ON Bihar By Election) दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है.

यह भी पढ़ें: मोकामा-गोपालगंज में अगर RJD की हुई जीत तो 'खेला' हो जाएगा, जानिये कैसे

"महागठबंधन देश को नया दिशा दिखाएगी": चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद लौटे विधि मंत्री डॉ. शमीम अहमद ने बताया कि राज्य में जो नया गठबंधन बना है. वह देश में नया राजनीतिक दिशा दिखाएगी. लोगों की अपेक्षाएं भी इस गठबंधन के साथ जुड़ी है. लोगों का झुकाव महागठबंधन के तरफ ज्यादा है, इसलिए गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत पक्की है. गोपालगंज के लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण और थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसपर महागठबंधन की सरकार विचार कर रही है.

मोकमा और गोपालगंज विस में उपचुनाव: बता दें कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान होगा. दोनो विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन और एनडीए नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी है. एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन का हिस्सा बन सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के लिए भी यह उपचुनाव अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन टूटने के बाद यह पहला चुनाव है. इसी कारण दोनों सीट पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.