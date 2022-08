मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों ने 20 अगस्त की सुबह अरेराज व्यवहार न्यायालय परिसर के गेट पर सब जज के आदेशपाल संजय ठाकुर की गोली मारकर हत्या (Murder of Areraj Civil Court Staff In Motihari) कर दी थी. आदेशपाल संजय ठाकुर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने ( Footage Of Sanjay Thakur Murder Case ) आया है. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बस से उतर कर कोर्ट की ओर जा रहे संजय ठाकुर को पीछे से एक अपराधी ने गोली मारी दी और भाग खड़ा हुआ. गोली लगने के बाद संजय ठाकुर दो से तीन कदम कदम आगे बढ़ता है और वहीं सड़क पर मुंह के बल गिर जाते हैं.

अपराधी ने पीछे से मारी थी गोलीः सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बस से उतरने के बाद नीला शर्ट पहने संजय ठाकुर हाथ में टिफिन बॉक्स के साथ कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं और हत्यारा भी पैदल ही उनके पीछे-पीछे आता दिख रहा है. संजय ठाकुर न्यायालय के गेट के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, अपराधी पीछे से गोली मारकर मौके से फरार हो गया. गोली लगने के बाद संजय ठाकुर एक गुमटी के बगल में मुंह के बल गिरने के कुछ देर बाद वहां अफरा-तफरी मच गई.

निजी नर्सिंग होम में हुई थी इलाज के दौरान मौतः गोली संजय ठाकुर के पीछे से कंधा को भेधते हुए सीना में जाकर धंस गया. आनन-फानन में संजय ठाकुर को अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने मोतिहारी रेफर कर दिया था. इसके बाद मोतिहारी निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान संजय ठाकुर की मौत हो गई थी.

48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खालीःआदेशपाल संजय ठाकुर हत्याकांड को लेकर एसपी डॉ कुमार आशीष ने अरेराज एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है. घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है.

