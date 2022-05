मोतिहारी: पूर्वी चंपारण (Firing In Motihari) में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है. बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र का है. जहां एक महिला चिकित्सक के क्लीनिक में उनकी हत्या करने आए बदमाश के गोली (Firing in female doctor clinic in Motihari) से डॉक्टर का ड्राइवर जख्मी हो गया. इस दौरान क्लीनिक के स्टाफ और मरीज के परिजनों ने बदमाश को पकड़ लिया. जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई कर दी.

महिला चिकित्सक के क्लीनिक में फायरिंग: महिला चिकित्सक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने पर बंजरिया, मुफ्फसिल, छतौनी और नगर थाने की पुलिस चिकित्सक के क्लीनिक में पहुंची और गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया. घटना बंजरिया थाना क्षेत्र में बन रहे नई बाइपास रोड में सिंधिया गुमटी के कुछ पहले स्थित महिला चिकित्सक डॉ. ताहेरा तब्बसुम के क्लीनिक में घटी है. जख्मी युवक का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो महिला चिकित्सक के गाड़ी का ड्राइवर है. घटना के बाद उसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टर के ड्राइव को लगी गोली: घटना के संबंध में जख्मी ड्राइवर धर्मेंद्र ने बताया कि देर शाम वह क्लीनिक में था. उसी समय एक युवक आया और मैडम के बारे में पूछने लगा. युवक को जब बताया गया कि मैडम इफ्तार करने गई हैं. कुछ देर में आ जाएंगी. उसके बाद क्लीनिक में आए युवक ने गाली देते हुए अपने कमर से पिस्तौल निकाला और फायर कर दिया. जिससे बचने के क्रम में गोली धर्मेंद्र के हाथ में लग गई.

लोगों ने बदमाश को पकड़ा: गोली चलने के बाद क्लीनिक में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच क्लीनिक के अन्य स्टाफ और मरीजों के परिजन ने बदमाश को पकड़ लिया. उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई. महिला चिकित्सक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और जख्मी धर्मेंद्र को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. जहां वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

पुलिस ने बदमाश को भेजा जेल: पकड़े गए बदमाश के पास से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है. जिसमें उसका नाम भंगी कुमार लिखा हुआ है और पिता का नाम लवख राय अंकित है. बदमाश के पास से बरामद उसके आधार कार्ड में उसका पता तुरकौलिया, पूर्वी चंपारण लिखा हुआ है. पुलिस बदमाश को अपने साथ थाना पर लेकर आई है और पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया. बताया जाता है कि बदमाश बाइक से क्लीनिक पर अपने एक अन्य साथी के साथ आया था. घटनास्थल से पुलिस ने गोली का एक खोखा बरामद किया है. हालांकि, बदमाश के पास से हथियार बरामद नहीं हो सका है. उसने हथियार को फेंक देने की बात कही है.

