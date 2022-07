बक्सर: जिले में दो दोस्तों ने ही मिलकर अपने जिगरी नाबालिग दोस्त (Minor Murdered In Buxar ) की गंगा नदी (Murdered By Drowning In Ganga In Buxar) में डुबोकर पहले हत्या कर दी, फिर साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को गंगा नदी की तेज धारा में बहा दिया. दोनों हत्यारों ने मृतक के कपड़ों को गंगा नदी की रेत में दफना दिया. जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई तो सारा राज उगला. आरोपी दोस्तों की निशानदेही पर गंगा नदी से 12 साल के रेहान का शव बरामद किया गया.

क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर कर दी हत्या: मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र (Industrial Area Police Station) के सारिमपुर के रहने वाला 12 वर्षीय रेहान घर से दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने की बात कहकर 12 जुलाई को दिन में 1 बजे निकला था. जब देर रात तक वह घर नहीं आया तो परिजनों ने काफी खोजबीन की. रेहान के नहीं मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई. औद्योगिक थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बच्चे की खोजबीन शुरू की.

नाबालिग दोस्तों ने कबूल किया गुनाह: पुलिसिया जांच में पता चला कि रेहान के अलावा उसके अन्य 4 दोस्त अर्जुनपुर और अहिरौली गंगा तट पर गए थे. परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के दो दोस्तों से पूछताछ शुरू की. पहले तो दोनों ने मामले से अपनी अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. दोस्तों ने बताया कि रेहान की गंगा नदी में डुबोकर हत्या की गई थी.

"12 जुलाई को घर से क्रिकेट खेलने की बात कह कर रेयाज निकला था. जब देर रात तक घर नहीं आया तो हमलोगों ने खोजबीन करना शुरू किया और प्रशासन को इसकी सूचना दी. तफ्तीश में इस बात की जानकारी मिली कि मृतक अपने चार दोस्तों के साथ अर्जुनपुर और अहिरौली गंगा घाट की तरफ जाते देखा गया. पुलिस ने जब उसके दो दोस्तों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो दोनों ने हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंकने की बात स्वीकार कर ली."- मोहम्मद फयाज, मृतक के पिता

हत्या के बाद कपड़ों को रेत में छुपाया: घटना को लेकर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि '12 वर्षीय मृतक के दो दोस्तों ने ही गंगा नदी में डुबोकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य को मिटाने के लिए मृतक के कपड़े को गंगा की रेत में छुपा दिया था. उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है. हत्या के आरोपी दोनों आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना के दौरान मौका-ए-वारदात पर 8 वर्षीय 2 और बच्चे मौजूद थे. जिसे डरा धमकाकर दोनों आरोपियों ने चुप करा दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए पुराने सदर अस्पताल में भेज दिया गया है.'