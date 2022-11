औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद से बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह (Aurangabad MP Sushil Kumar Singh) का नाम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या व लूट के मामले में पकड़े गए एक आरोपी से जुड़ने का मामला सामने आया है. आरोपी गया जिले का रहने वाला सौरभ कुमार सिंह है. उसने पकड़े जाने पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को अपना मौसा बताया था. दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव से पूछताछ के दौरान अपराधी ने बताया था कि सांसद उसके मौसा हैं. इस बाबत सांसद ने प्रेस वार्ता कर आरोपी की बातों का खंडन किया है. सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि आरोपी द्वारा उन्हें अपना मौसा बताना निराधार है. उससे मेरा कोई रिश्ता (BJP MP has no relation with criminal) नहीं है. मैं उसे जानता तक नहीं हूं.



"छत्तीसगढ़ में कोई अपराध हुआ. जिसमें आरोपी अपराधी ने मेरा नाम लिया और मुझे अपना रिश्तेदार बताया. यह बयान एकदम असत्य है. इसका मैं खंडन करता हूं. दूर-दूर तक ऐसे किसी अपराधी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है. उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. दुर्ग के एसपी ने मेरा नाम नहीं लिया है. हां, अपराधी ने मेरा नाम जरूर लिया है और मुझे अपना मौसा बताया है. ऐसा कुछ नहीं है. उसे मैं जानता तक नहीं हूं" - सुशील कुमार सिंह, सांसद, औरंगाबाद

सांसद ने कहा-विरोधियों की मुझे बदनाम करने की साजिश: सांसद सुशील सिंह ने कहा कि यह घटना निंदनीय हैं. घटना के आरोपी से उनका दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं हैं. वह उसे पहचानते तक नहीं हैं. यह सब मुझे बदनाम करने की हमारे विरोधियों की साजिश है. अपराधी का किसी धर्म और जाति से वास्ता नहीं होता, बल्कि वे समाज के लिए कोढ़ और इंसानियत के नाम पर धब्बा होते हैं. घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.



छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हत्या और लूट में आरोपी है शख्सः गौरतलब है कि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे दुर्ग जिले के अमलेश्वर में एक ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े बदमाशों ने दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद बदमाश लाखों रुपए के जेवर भी लूटकर फरार हो गए थे. इसके बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई में सभी आरोपी बनारस से पकड़े गए थे. पकड़े गए आरोपी से दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने पूछताछ की थी. पूछताछ के दौरान ही एक अपराधी ने अपने आपको औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह का रिश्तेदार बताया था. उसने बताया था कि सुशील कुमार सिंह उसके मौसा हैं. औरंगाबाद सांसद ने आरोपी के बातों का खंडन किया है और कहा है कि वह उस व्यक्ति को पहचानते तक नहीं.