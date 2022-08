भोजपुर : बिहार के भोजपुर में अपराधी बेखौफ (Crime In Bhojpur) हैं. यहां पर एक बार फिर से दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या (Murder In Bhojpur) कर दी गयी है. जानकारी के अनुसार, हथियारबंद अपराधियों ने युवक को गोली मार दी (Youth Shot Dead In Bhojpur), अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गयी. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें - भोजपुरः विधायक के रिश्तेदारों की गरजी बंदूकें, 1 की मौत, 8 घायल

गांव में तनाव का माहौल : जानकारी के अनुसार, कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के ईटहना गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है. मृतक की शिनाख्त श्रीराम यादव के 18 वर्षीय पुत्र विकाश उर्फ कल्लू के रूप में हुई है. कहा जा रहा है कि पूर्व के विवाद में हत्या की घटना हुई है. गांव में दो गुटों के बीच तनाव माहौल व्याप्त है.

हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम : कल्लू बोरिंग से अपने खेत में पटवन कर रहा था. तभी बाइक सवार दो युवक हथियार के साथ खेत में आए और ताबड़तोड़ उसपर गोली चलाने लगे. जिससे कल्लू गम्भीर रूप से जख्मी हो गया. आनन-फानन में जख्मी को आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

इस घटना को पुराने विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है. हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक घटना का कारण स्प्ष्ट नहीं हो पाया है. घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास में जुटी है. गांव में दो पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है.