आरा में अस्पताल के खुले प्रांगण में महिला का प्रसव

भोजपुरः बिहार के आरा सदर अस्पताल का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहां के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है. एक बार फिर इस अस्पताल में एक डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां लापरवाही (Negligence of Ara Sadar Hospital) के कारण नालंदा की एक महिला (woman gave birth to child in open place at bhojpur) की खुले में ही डिलिवरी हो गई. जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर मरीज को ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया.

ये भी पढे़ंः आरा सदर अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप

सदर अस्पताल में चल रहा था इलाजः दरअसल नालंदा जिला के नगरनौसा थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव का निवासी अनुझ मांझी आरा के एक ईंट भट्ठे पर अपनी पत्नी के साथ मजदूरी का काम करता है, उसकी महिला जब से गर्भवती हुई थी तब से ही उसका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा था. गुरुवार की दोपहर जब उसकी पत्नी कलावती देवी को प्रसव पीड़ा हुआ तो वो पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रतिभा ने कहा की पहले खून चेकअप कराकर लाओ तब भर्ती लेंगे.

वार्ड में महिला की नहीं हुई भर्तीः वहीं, महिला का पति जब खून जांच कराकर रिपोर्ट लाया, तब डॉक्टर ने कहा कि ब्लड की कमी है एक यूनिट ब्लड चाहिए. डॉक्टर का कहा मान प्रसूता का पति ब्लड ढूंढने निकल गया. तब तक इधर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी. मौके पर जो अन्य लोग मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टर और नर्स से कहा कि इस महिला को प्रसूता वार्ड में ले जाया जाए, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने एक नहीं सुनी. जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रसूता का प्रसव सदर अस्पताल के खुले प्रांगण में दर्जनों लोगों के सामने ही हो गया.